¿Problemas en registros del Saren? Conozca dónde y cómo realizar denuncias: pasos claves

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) reforzó sus mecanismos de comunicación para que los usuarios puedan reportar cualquier irregularidad de manera inmediata.

Esta iniciativa busca que las personas no se queden calladas ante posibles fallas en el servicio o malas prácticas, garantizando que los trámites legales se realicen con total transparencia.

Contacto telefónico y redes sociales

Como organismo encargado de registrar ventas de inmuebles, vehículos y formalizar documentos importantes como permisos de viaje para menores o títulos universitarios, el Saren maneja un alto volumen de ciudadanos diariamente.

Para facilitar el reporte de incidentes, la institución puso a disposición dos líneas telefónicas principales: 0416-6290189 y 0412-2649898. A través de estos números, los ciudadanos pueden establecer un contacto directo para explicar sus casos o inquietudes.

En el ámbito digital, el organismo mantiene una presencia activa bajo el usuario @Saren_ve en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Threads. Por otro lado, en Facebook se les puede localizar como @SarenEnLinea.

Estos perfiles sirven no solo para informar sobre nuevos operativos, sino también como una ventana de interacción con el público.

Correo electrónico de Inspectoría

Una de las herramientas más formales para canalizar las quejas es el correo electrónico gestionado por su departamento de control interno. Las personas interesadas en enviar pruebas o detalles de una situación irregular pueden escribir a: sareninspectoria@gmail.com.

¿Qué se puede tramitar y denunciar?

El Saren es el ente responsable de dar "fe pública", lo que significa que ellos validan que un documento es legal y verdadero. Entre sus funciones principales está la gestión de:

Registros Mercantiles : para la creación de empresas.

: para la creación de empresas. Notarías : donde se firman poderes, ventas de carros y autorizaciones de viaje.

: donde se firman poderes, ventas de carros y autorizaciones de viaje. Registros Principales: encargados de legalizar actas de nacimiento y títulos académicos.

Cualquier cobro indebido, retraso injustificado o maltrato durante estos procesos puede ser reportado a través de los canales mencionados para asegurar el cumplimiento de las normas.

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