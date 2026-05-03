¿Problemas para cobrar los bonos en Patria? Así puedes hacerlo por la app veMonedero

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El pasado jueves 30 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el incremento del ingreso mínimo integral para todos los trabajadores del país, con retroactivo a partir de la fecha para el sector público.

Por lo que se inició la acreditación a través de la Plataforma Patria del incremento y el retroactivo correspondiente a los trabajadores.

App veMonedero

Ante la alta fluencia de usuarios en la Plataforma Patria, el sistema suele presentar fallas, sin embargo, también está disponible la aplicación móvil del Monedero Patria.

Con esta aplicación, veMonedero, puede aceptar y decidir el destino de sus fondos disponibles en su monedero del Sistema Patria, incluso los días domingo, en los que la página web de Patria se encuentra en mantenimiento.

¿Cómo aceptar y retirar fondos de veMonedero?

Desde su dispositivo móvil descargue la aplicación veMonedero. Recuerde otorgar todos los permisos de la aplicación

Inicie su sesión con su usuario y contraseña del Sistema Patria

Ingrese el código de confirmación que recibió por mensaje de texto en la aplicación

Cree un Pin de Seguridad de 4 dígitos para asegurar el acceso a la aplicación

Al ingresar a la aplicación podrá consultar su saldo y realizar las transferencias que requiera

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