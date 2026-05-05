¿Quiere aprender a conducir? Conozca las escuelas autorizadas por el INTT en Caracas: ubicaciones

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), certificó una red de escuelas de transporte en la Gran Caracas con el fin de mejorar la seguridad en las vías.

Estas instituciones buscan que los conductores obtengan una formación adecuada y profesional para disminuir los accidentes de tránsito.

Los centros de enseñanza ofrecen diversos niveles de capacitación que van desde el aprendizaje básico hasta la obtención de títulos profesionales.

Centros de formación en el Distrito Capital

En el municipio Libertador funcionan sedes principales para quienes deseen aprender a conducir o mejorar sus habilidades. La Escuela Rossini, ubicada en Las Acacias, se especializa en cursos para licencias de tercer grado.

Por su parte, la Escuela Chacaíto ofrece un catálogo más amplio que incluye cuarto y quinto grado, operando en la avenida principal de El Bosque.

Opciones de capacitación en el estado Miranda

Existen alternativas distribuidas en distintas zonas de la entidad para facilitar el acceso a los usuarios. En el sector de Baruta se encuentra Driver School Baruta, mientras que en Altamira funciona una sucursal de la Escuela Rossini.

Ambas están enfocadas principalmente en la enseñanza para conductores particulares de tercer grado.

Escuelas en los Valles del Tuy

Los habitantes de esta región cuentan con dos centros autorizados para realizar sus trámites y formación. En Ocumare del Tuy opera la Escuela Trenard, situada frente al Instituto Mara.

Asimismo, en San Francisco de Yare se ubica la Escuela AVAPAE, que atiende solicitudes tanto para segundo como para tercer grado.

Formación especializada y profesional

Para quienes requieren una capacitación más avanzada, el Sistema Integral de Transporte Superficial ofrece cursos en el Terminal de Oriente. Este centro es el único de la lista que permite tramitar desde el tercer hasta el quinto grado, además de otorgar el título profesional de conducción, brindando una preparación integral para el transporte público y de carga.

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