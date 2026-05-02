Bono de transporte 2026: ¿Quiénes recibirán el nuevo pago por el alza de gasolina en California?

Suscríbete a nuestros canales

Ante el impacto histórico que ha llevado el precio de la gasolina a superar los $6.00 por galón en varias áreas de la Costa Oeste, los legisladores de la Asamblea de California presentaron este viernes una moción urgente.

La propuesta busca implementar un cheque de alivio por gasolina, un bono de transporte diseñado específicamente para aliviar el golpe económico que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos y las familias de clase media.

Precios récord de la gasolina impulsan medidas de emergencia en California

Según datos recientes de la American Automobile Association (AAA), el promedio estatal en California alcanzó los $6.01 por galón este 1 de mayo de 2026.

Este aumento, causado por tensiones globales y el cierre de refinerías locales, ha dejado a los conductores de California pagando casi $1.70 más que el promedio nacional.

Ante esta situación, un grupo de legisladores demócratas, liderados por aquellos que buscan priorizar el costo de vida, proponen un crédito fiscal reembolsable o un pago directo similar al "Middle Class Tax Refund" que se emitió en años anteriores.

Según fuentes del Capitolio Estatal en Sacramento, la moción busca utilizar el superávit de ciertos fondos de programas climáticos para financiar esta ayuda directa.

¿Quiénes serían los beneficiarios del cheque de alivio por gasolina en California?

La propuesta actual se enfoca en la equidad económica. Según los borradores que se han discutido en el comité, el alivio estaría destinado a:

Trabajadores que ganan menos de $75.000 al año (individuales) o $150.000 (familias).

Residentes que puedan demostrar que utilizan vehículos para sus traslados laborales o que dependen del transporte para acceder a servicios esenciales.

Conductores en áreas rurales, quienes enfrentan las distancias más largas y los precios más altos.

"No podemos permitir que el costo de ir a trabajar supere el salario del día", comentó uno de los patrocinadores de la moción durante la sesión de la tarde.

Debate legislativo: ¿Bono o reducción de impuestos?

Mientras la coalición gobernante impulsa el cheque directo, la oposición republicana en la Asamblea, según comunicados de la Asociación Republicana del Senado de California (SR36), sigue defendiendo la idea de suspender temporalmente el impuesto estatal a la gasolina (que actualmente es de $0.61 por galón) a través de iniciativas como la Ley de Alivio del Impuesto a la Gasolina (SB 1035).

No obstante, los defensores del bono argumentan que un cheque directo asegura que el dinero realmente llegue al bolsillo del consumidor, evitando que las gasolineras se queden con la reducción del impuesto para mantener sus márgenes de ganancia.

¿Cuáles son los siguientes pasos para aprobar el cheque de alivio por la gasolina en California?

Se espera que la discusión de la moción continúe durante el fin de semana. De ser aprobada, el Departamento de Administración Tributaria de California (CDTFA) y la Oficina del Controlador del Estado (SCO) serían los encargados de la distribución masiva de los pagos, los cuales podrían comenzar a llegar a las cuentas bancarias a mediados de este verano.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube