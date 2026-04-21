Realizarán una exposición de automóviles en Caracas

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Autofest es la exposición más esperada en el sector automotriz, ya que como es costumbre lo mejor del ramo, dice presente. Autofest es una actividad que se ha ganado el posicionamiento de todo el que lo visita. No solo porque muestra lo último en vehículos y motos en nuestro país, sino porque es una exposición para toda la familia.

Autofest Abril 2026 viene con muchos nuevos modelos de automóviles. Pero sobre todo un cambio en el Paddock. Será esta vez mucho más interactivo y permitirá que desde la entrada a la exposición se convierta en algo novedoso. "Dentro de lo que podemos mencionar, habrá una galería de arte, un stand de merch oficial del Autofest y algunas sorpresas. En fin, el público formará parte del protagonismo, ya que sentirá una experiencia sensorial" - afirmaron sus directores.

El evento viene recargado de muchos concesionarios y fabricantes en el sector; cosa que hace que las negociaciones sean más directas. Así como los financiamientos como opción más importante para los futuros compradores. En su edición anterior, Autofest recibió más de 15 mil visitantes, y en esta edición, se espera superarla. Como es costumbre, se desarrollará en las instalaciones del estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, (CCCT), en la ciudad de Caracas los días 24, 25 y 26 de abril; desde las 11:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche.

Autofest nace de la mano de los reconocidos productores de eventos públicos y privados como lo son: Raquel y Alfredo (BDC Producciones y Eventos) quienes, desde sus inicios, han sido potenciadores de la mejor y más moderna exhibición automotriz. "Hemos venido creciendo de manera exponencial a lo largo de estos años y con mucho esfuerzo y constancia hemos logrado posicionarnos dentro del sector" - afirmó Raquel Dagher.

La actividad contará con en un espacio de más de 9.500 metros cuadrados de exhibición y con más de 50 de las mejores y más reconocidas marcas del sector automotriz, motos, y múltiples accesorios del sector en Venezuela.

"Queremos y apostamos para que cada venezolano pueda tener un carro 0 km en su hogar. Somos el epicentro de eventos automotrices del país" dijo Dagher.

"Podemos mencionar como otra novedad, las alianzas con los Hoteles CCT, Meliá y Pestana, ya que cualquier persona que desee asistir a la exposición y venga de otra ciudad del país puede ir a estos hoteles y obtendrá una tarifa distinta" afirmó Raquel.

La cita entonces es en el estacionamiento del CCCT los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, en el horario de 11:00 am a 8:00 pm. El costo de la entrada es de tan solo $7 y las pueden adquirir en las taquillas del evento o a través de www.autofestve.com

Con información de nota de prensa

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