Reanudan emisión de documentos provisionales de viaje para venezolanos en Trinidad y Tobago: requisitos

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Este jueves, la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago anunció la reanudación formal del trámite de documentos provisionales de viaje, dirigido a ciudadanos que requieran este salvoconducto para viajar a su país de origen, especialmente en casos donde no cuentan con pasaporte vigente.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada en su cuenta de Instagram, los interesados deberán realizar la solicitud con al menos 10 días de antelación a la fecha prevista de viaje.

Estos son los requisitos

-Una fotografía tipo pasaporte con fondo blanco y sin accesorios

-Copia del pasaje aéreo o marítimo

-Copia de la cédula de identidad

-Comprobante de pago del arancel consular, establecido en 408 dólares de Trinidad y Tobago para mayores de 18 años.

El trámite se realiza de manera presencial en la sede diplomática, de lunes a viernes desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm.

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