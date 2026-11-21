La cadena venezolana Río Supermarket y la institución financiera Bancamiga realizan una jornada de entrega masiva de su tarjeta de crédito compartida este fin de semana, específicamente el domingo 22 de noviembre de 2026. Los clientes que ya recibieron la notificación oficial por llamada telefónica o mensaje de texto pueden acudir a retirar su plástico en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Sedes para retirar



Para completar el trámite en el punto de atención, los beneficiarios solo necesitan presentar su cédula de identidad vigente. El operativo abarca ocho establecimientos comerciales en distintas regiones del territorio nacional:



-Lomas del Sol (Caracas)

-El Recreo (Caracas)

-Guatire (estado Miranda)

-Lechería (estado Anzoátegui)

Puerto Ordaz (estado Bolívar)

-Maturín (estado Monagas)

-Playa El Ángel (estado Nueva Esparta)

-Barquisimeto (estado Lara)

Origen dela iniciativa



Este instrumento financiero nace de la alianza comercial entre ambas organizaciones, una iniciativa que ambas marcas presentaron a finales de mayo de 2026 con motivo del séptimo aniversario del supermercado. Desde su lanzamiento, el producto opera bajo el respaldo de la red Mastercard en versiones Gold y Platinum, con tecnología de pago sin contacto y límites de financiamiento que oscilan entre los 200, 500 y hasta 1.000 dólares estadounidenses.

Crédito: compra de alimentos



Quienes obtienen esta tarjeta disponen de una línea de crédito directa para cubrir sus compras de alimentos y artículos del hogar sin inicial en cualquiera de las tiendas de la cadena. Durante sus primeras etapas de emisión, el convenio superó la entrega de más de dos mil tarjetas en la capital venezolana, y posteriormente extendió sus operativos especiales a diversas ciudades del interior para agilizar la atención de los usuarios aprobados.

Posible notificación



Ambas instituciones recomiendan a los solicitantes verificar su bandeja de mensajes o correo de confirmación antes de asistir a la sucursal correspondiente, pues la atención en estas jornadas masivas responde exclusivamente a los clientes que ya cuentan con la aprobación previa y el aviso de retiro.

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