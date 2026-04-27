Requisitos legales para el traslado de mejores en Venezuela: conozca las normas del Saren

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), determinó una serie de normativas a seguir para el traslado de niños y adolescentes en el país.

Junto al Consejo de Protección, esta institución supervisa que cada permiso de viaje cuente con la validación necesaria para proteger la integridad de los menores de edad.

Dichas reglas, basadas en la ley de protección infantil, establecen que cualquier viaje nacional requiere documentación específica dependiendo de quién acompañe al menor. El objetivo es evitar traslados ilícitos y asegurar que los representantes legales hayan autorizado formalmente el movimiento de sus hijos dentro o fuera del territorio venezolano.

Requisitos para viajes nacionales

Si el menor viaja solo o con un acompañante que no sea su representante legal, debe presentar un permiso de viaje obligatorio. Entre los documentos exigidos se encuentran:

Partida de nacimiento

Cédula de identidad del menor si ya la tiene, y las copias de las cédulas de los padres

También es necesario entregar dos fotos tipo carnet del niño, el comprobante de residencia y el boleto de viaje.

Claves para tramitar la autorización

Para obtener el permiso, al menos uno de los padres debe estar presente durante el trámite. Si el niño no viaja con ambos representantes, el documento debe estar autenticado ante una notaría.

Las aerolíneas y los terminales de pasajeros tienen la obligación de revisar estos papeles antes de permitir el embarque, bajo la vigilancia de las autoridades de seguridad y de la Bolivariana de Aeropuertos.

Base legal y diferencias según el destino

Estas normas se apoyan en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 391 de dicha ley regula los traslados dentro de Venezuela cuando el menor va solo o con terceros. Por otro lado, el artículo 392 se aplica a los viajes al exterior, donde las exigencias son mayores y requieren una autorización judicial o notariada en caso de que falte alguno de los padres.

Advertencias importantes para los representantes

Las autoridades advierten que estos trámites son totalmente gratuitos, por lo que se recomienda no utilizar gestores ni intermediarios para evitar estafas. Es fundamental realizar el proceso directamente en las oficinas competentes.

No contar con la documentación completa y legalizada puede ocasionar que se impida el viaje del menor en el puerto o aeropuerto de salida.

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