Requisitos para la inscripción de niños nacidos en el exterior ante el registro de Chacao

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Una de las dudas más frecuentes entre los venezolanos que se residenciaron en el extranjero, es cómo realizar el proceso de inscripción de sus hijos nacidos fuera del país, ante las autoridades civiles venezolanas.

La alcaldía de Chacao, estado Miranda, difundió un material con las información precisa que debes conocer para realizar el trámite correspondiente.

¿Dónde acudir?

Sede del Registro Civil, ubicada en la segunda transversal de La Castellana (Frente al parque Virginia Vera).

Puedes acudir de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos

Partida de nacimiento emitida por la autoridad local competente del país donde ocurrió el nacimiento, debidamente legalizada y apostillada, traducida al español

Dos copias de las cédulas de identidad del padre y la madre

Copia de los pasaportes de los padres venezolanos

Copia de las actas de nacimiento de los padres venezolanos

Copia del documento de identidad del padre o madre extranjero. En dicho caso, deberán realizar primero el acta de acogerse a la nacionalidad

Copia del acta de matrimonio (en caso de estar casados)

Copia de la constancia de residencia de la asociación de vecinos, junta de condominio o la emitida por el CNE

Deberán realizar la presentación dentro de los 90 días contados a partir del día del nacimiento de niño o niña. Si transcurren los 90 días, deben dirigirse al Consejo de Protección del Niño, Niña o Adolescente, para la emisión del oficio de extemporaneidad (dicho trámite debe realizarse en la Plaza El Indio de Chacao, sede de Justicia Municipal.

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Los niños nacidos a partir del 2020, pueden realizarlo directo por el registro civil. Deben asistir con dos testigos presenciales con cédula de identidad de ambos.