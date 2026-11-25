Los venezolanos que viven en Perú podrán retirar sus pasaportes pendientes o realizar el trámite para obtener un nuevo documento durante un operativo especial que se extenderá hasta el 5 de diciembre en Lima.

El operativo consular contará con dos etapas, distribuidas de acuerdo con el tipo de gestión que deban realizar los usuarios:

Entrega de documentos: del 26 al 29 de noviembre, para quienes tienen pasaportes emitidos y pendientes de retiro.

Captación de datos: del 30 de noviembre al 5 de diciembre, para quienes necesiten tramitar el documento y registrar sus datos biométricos, previa cita.

La iniciativa se desarrolla mediante la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), con el propósito de facilitar los servicios de documentación a la comunidad venezolana en Perú.

Recaudos exigidos según la edad del solicitante

Los ciudadanos deberán presentar la documentación correspondiente de acuerdo con su condición y edad. Entre los requisitos anunciados para la jornada figuran:

Adultos cedulados: cédula de identidad laminada.

Menores de edad con cédula: copia simple y legible del acta de nacimiento.

Menores de edad sin cédula: acta de nacimiento original o copia certificada.

¿Dónde atenderán a los venezolanos?

La jornada tendrá lugar en la Embajada de Venezuela en Perú, en la avenida Arequipa N.º 298, Cercado de Lima. El servicio estará disponible en dos bloques diarios, durante la mañana y la tarde, para atender a los ciudadanos convocados.

El horario establecido será de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 6:00 pm, por lo que los usuarios deberán tomar en cuenta estos períodos al momento de acudir a la sede diplomática.

La jornada especial permitirá a los venezolanos en Lima avanzar en sus trámites de identificación, tanto para retirar documentos que ya están listos como para completar la fase de captación necesaria para nuevas solicitudes.

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