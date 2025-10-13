Saime responde a usuarios de la tercera edad: cedulación, estado civil y más

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) aclaró este domingo varias dudas frecuentes para los trámites dirigidos a personas de la tercera edad o adulto mayor.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime compartió una publicación aclarando estas inquietudes más frecuentes entre los usuarios de la tercera edad.

Saime responde

Entre las inquietudes más frecuentes, el Saime respondió a las siguientes:

¿El adulto mayor requiere cita para renovar cédula de identidad?, a lo que el ente de identificación respondió que no, "las personas de la tercera edad no necesitan cita.

Asimismo, aclaró que las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 pueden asistir a los operativos de renovación de cédula que realizan los días sábado, sin embargo, aclara que "su atención es priorizada de lunes a viernes".

Actualización de estado civil

En este sentido, el Saime indica que para los adultos mayores que sean viudos, para cambiar su estado civil, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar en el portal web www.saime.gob.ve

Seleccionar la opción Datos Civiles

Hacer clic en Actualización de datos personales

Agendar su cita

Asistir a la cita con el Acta de Matrimonio y el Acta de Defunción

Con respecto a la verificación de datos, el Saime señala que si la persona es naturalizada y su número de cédula se encuentra en el rango de los 22 a 32 millones, si debe realizar la verificación.

