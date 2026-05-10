Saime revela requisitos y vigencia de cédula para extranjeros: sepa más

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó cuáles son los requisitos necesarios para que ciudadanos extranjeros puedan tramitar la cédula de identidad en Venezuela, documento obligatorio para quienes residan legalmente en el país bajo determinados estatus migratorios.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, la denominada “solicitud de orden de cedulación” aplica para extranjeros que necesiten gestionar la cédula venezolana por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado. El trámite resulta fundamental para la identificación de adultos, niños y adolescentes extranjeros dentro del territorio nacional.

¿Qué extranjeros pueden solicitar la cédula?

El Saime explicó que este documento solo será otorgado a extranjeros que hayan ingresado a Venezuela bajo categorías migratorias específicas. Entre los estatus permitidos destacan:

Transeúnte inversionista (TR-I)

Transeúnte familiar venezolano (TR-FV)

Transeúnte rentista (TR-RE)

Transeúnte estudiante (TR-E)

Transeúnte religioso (TR-REL)

Transeúnte familiar (TR-F)

Transeúnte laboral (TR-L)

Residente (RES)

La institución recordó que la cedulación forma parte de los mecanismos de identificación exigidos para extranjeros que permanezcan legalmente en Venezuela y requieran realizar trámites administrativos, laborales o migratorios.

Estos son los requisitos exigidos por el Saime

Según la información publicada por el organismo, las personas interesadas deberán consignar varios documentos obligatorios al momento de realizar la solicitud. Los requisitos incluyen:

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez.

Fotocopia de la portada del pasaporte.

Copia de la visa correspondiente.

El Saime indicó además que algunos recaudos podrían variar dependiendo de la categoría migratoria gestionada previamente ante las autoridades consulares.

Vigencia de la cédula para extranjeros

El organismo también precisó el tiempo de duración del documento de identidad para extranjeros según el estatus migratorio aprobado en el país. En el caso de los transeúntes, la cédula tendrá una vigencia de un año.

Por otra parte, las personas con condición de residentes podrán obtener una cédula válida por cinco años. Esta diferencia responde al tiempo autorizado de permanencia legal dentro del territorio venezolano.

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