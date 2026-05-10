Ranking de salarios 2026: ciudades de EEUU con los mejores pagos por hora

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El panorama laboral en Estados Unidos sigue evolucionando en mayo de 2026, con varias municipalidades ajustando sus sueldos para hacer frente al aumento del costo de vida.

Si estás en busca del cheque por hora más generoso del país, el estado de Washington tiene la respuesta que necesitas.

La ciudad con el salario mínimo más alto en EEUU

Desde mayo de 2026, Tukwila, Washington, se ha establecido como la ciudad con la mejor remuneración básica.

De acuerdo con la Ordenanza de Estándares Laborales de Tukwila, el salario mínimo se ha fijado en $21.65 por hora para todos los empleadores que están bajo su jurisdicción.

Este logro es el resultado de un cambio que se completó en julio de 2025, eliminando las diferencias entre las empresas grandes y medianas.

Hoy en día, cualquier trabajador en esta área disfruta del salario más alto del país, superando incluso a ciudades que históricamente han sido caras.

Seattle y West Hollywood: Los competidores más cercanos

No muy lejos de Tukwila, Seattle se mantiene a la vanguardia. La Oficina de Estándares Laborales de Seattle (OLS) ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo se elevará a $21.30 por hora.

A diferencia de años anteriores, esta tarifa se aplicará de manera uniforme a todos los empleadores, sin importar su tamaño, y no se permitirá contar propinas o beneficios médicos como parte del salario base.

Por su parte, en California, West Hollywood se destaca con un salario de $20.25 por hora para trabajadores no hoteleros, que estará vigente durante todo el año 2026, según datos oficiales de la municipalidad.

Otras ciudades californianas, como Emeryville ($19.90) y Mountain View ($19.70), también reportan cifras que superan significativamente el promedio nacional.

El contraste con el salario federal y estatal

En cuanto al contraste con el salario federal y estatal, mientras que algunas ciudades rompen la barrera de los $20, el salario mínimo federal se mantiene estancado en $7.25 por hora, una cifra que no ha cambiado en más de diez años. Sin embargo, los estados están tomando la delantera.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y reportes de Gestión, estados como Connecticut ($16.94) y California ($16.90) lideran los rankings estatales en mayo de 2026.

Este fenómeno de "micro-salarios" locales pone de manifiesto que el código postal se ha convertido en el factor clave para los ingresos de los trabajadores esenciales en Estados Unidos.

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