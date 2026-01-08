Salud Chacao anuncia fecha para pedir citas médicas: así puede solicitar una consulta

Suscríbete a nuestros canales

Salud Chacao anunció recientemente que por un proceso de actualización cerrarían el canal para pedir citas para sus especialidades médicas.

"Vecinos, estamos realizando trabajos de actualización de nuestro sistema de citas de especialidades médicas de Salud Chacao, para ofrecerles el mejor servicio", se lee en su comunicado.

Estas consultas se programan a través de su página web.

¿Cuándo abrirán el canal para pedir citas médicas en Salud Chacao?

El anuncio más reciente de Salud Chacao indica que a partir del 9 de enero abrirán las citas para las consultas de especialidades médicas, correspondientes al mes de enero.

"Es obligatorio presentar tu referencia médica emitida por medicina general", resaltan en la publicación de Instagram.

Agregaron que para acudir a medicina general no se requiere la solicitud de la cita, y solo es necesario presentarse en uno de los ambulatorios de Salud Chacao.

¿Cómo solicitar una consulta?

Para acceder al Sistema de Citas de Especialidades Médicas de Salud Chacao, se visita su sitio web, donde el paciente debe contar con su cuenta e ingresar su usuario y contraseña.

Una vez dentro del sistema debe llenar el formulario para la consulta que desea.

Cabe destacar que en caso de no poder hacerlo a través de la web, notificaron que podrán ir directamente en cualquier ambulatorio. excepto la sede de la emergencia en El Rosal.