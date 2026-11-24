El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) puso en marcha el plan «Cero Papel», amparado bajo la circular SNAT/2026/4610, con el objetivo de digitalizar, automatizar y agilizar los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías en todas las aduanas de Venezuela.

La normativa elimina la obligatoriedad de consignar carpetas y copias impresas de recaudos cuya información ya reposa en las plataformas digitales del Estado venezolano tales como la cédula de identidad, el Registro Único de Información Fiscal (RIF), declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), registros mercantiles del SAREN o planillas de pago, evitando así gestiones presenciales innecesarias de usuarios y auxiliares aduaneros.

Con esta modernización administrativa, el ente recaudador apuesta por disminuir los gastos operativos en papelería, minimizar la discrecionalidad en las inspecciones y brindar mayor seguridad jurídica para dinamizar el comercio exterior y atraer nuevas inversiones.

Principales cambios operativos en el sistema aduanero

La circular oficial establece cuatro ejes técnicos de ejecución inmediata para transformar el despacho de mercancías en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres:

Los funcionarios aduaneros verificarán los expedientes en línea a través del sistema automatizado SIDUNEA y mediante la interoperabilidad de datos entre el SENIAT y otros organismos públicos.

Se reactiva y garantiza el flujo automatizado de carga conforme a la gestión de riesgos: canal verde (despacho y retiro directo), canal amarillo (revisión documental digital) y canal rojo (revisión documental y física).

Se incorporan herramientas de inteligencia artificial y verificación digital para monitorear contenedores y cargas en tiempo real, apuntando a reducir significativamente los tiempos de nacionalización y los costos de almacenamiento portuario.

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