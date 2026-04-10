Servicio Público | Mary Cordero solicita apoyo para intervención cerebral especializada

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Se hace un llamado a la solidaridad de la comunidad y de las instituciones para apoyar la causa de Mary Carmen Cordero Castillo, de 56 años de edad, quien requiere con carácter de urgencia una intervención médica especializada.

La paciente, residente en Venezuela, sufrió complicaciones de salud tras presentar dos eventos cerebrovasculares, siendo el más reciente en enero de 2025, lo que comprometió severamente su bienestar.

Tras diversos estudios médicos, se determinó que la ciudadana presenta una falla en los vasos sanguíneos del tallo cerebral, condición que la mantiene en riesgo inminente de sufrir una nueva hemorragia. Por ello, se inició una campaña de recolección de fondos para cubrir los gastos quirúrgicos.

Detalles del tratamiento requerido

La intervención necesaria para estabilizar la salud de la paciente es una radiocirugía cerebral, procedimiento orientado a reducir el riesgo de un nuevo derrame.

El presupuesto total para realizar esta operación en una clínica privada asciende a 18.400 dólares. Hasta la fecha, se ha logrado recaudar la cifra de 1.610 dólares, lo que representa apenas el 9% de la meta establecida.

Formas de colaboración

Cualquier aporte económico o la simple difusión de este caso de servicio público es fundamental para avanzar en el proceso de recuperación de la paciente. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma de recaudación activa o contactando directamente a sus familiares.

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