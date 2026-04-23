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La alineación ideal de una selección no siempre se diseña en la libreta del entrenador antes de un gran torneo, sino que muchas veces nace en el caos de los primeros partidos, cuando una lesión clave o un mal resultado obliga a mirar hacia el banquillo. A continuación, cinco ejemplos claros de ello.

Garrincha y Pelé (Suecia, 1958)



El entrenador Vicente Feola confió en los psicólogos que consideraban que el joven Pelé, de 17 años, y el “piernas torcidas” Garrincha no estaban listos para partidos importantes por su supuesta “inmadurez”.

Tras un gris empate 0-0 ante Inglaterra, los líderes del equipo convencieron a Feola de darles una oportunidad. En su primer partido contra la URSS, Garrincha destrozó la banda derecha, mientras que Pelé le dio profundidad al ataque. Brasil ganó ese encuentro y todos los siguientes, conquistando su primer título mundial.

¿Qué tan confiable es 1xBet? Tan confiable como Pelé y Garrincha. En los 40 partidos que jugaron juntos, la selección brasileña no perdió ni uno solo y solo empató cuatro.

Geoff Hurst (Inglaterra, 1966)



En 1966, Inglaterra esperaba los goles de Jimmy Greaves, la gran estrella del Tottenham. Pero su lesión ante Francia obligó al técnico Alf Ramsey a apostar por Hurst, considerado el suplente del delantero titular.

En su primer partido de eliminación directa, el cuarto de final contra Argentina, Hurst marcó el único gol del encuentro. Aportó fuerza física para pelear con los defensas y generó espacios para las llegadas de Bobby Charlton. Cuando Greaves se recuperó para la final, Ramsey tomó una de las decisiones más valientes en la historia del fútbol inglés: dejar a la estrella en el banquillo. El hat-trick de Hurst en la final confirmó que encajar en el sistema es más importante que el nombre.

Salvatore Schillaci (Italia, 1990)



Un año antes del Mundial en casa, “Toto” apenas debutaba en la Serie A. Italia contaba con figuras como Vialli y Mancini en ataque, mientras que Schillaci, al igual que el joven Baggio, tenía un rol secundario.



Todo cambió en apenas 15 minutos ante Austria: entrando desde el banquillo, Schillaci marcó en su primer toque y le dio la victoria a Italia. En el siguiente partido volvió a entrar como suplente, pero desde entonces se ganó un lugar en el once. Gol tras gol, mostró un instinto letal frente al arco y terminó como máximo goleador del torneo.



Al igual que ocurre con los reclamos de 1xBet, las críticas hacia Schillaci parecían injustificadas: hizo todo lo posible por su equipo, aunque finalmente Alemania se quedó con el título.

Michael Owen (Francia, 1998)



Glenn Hoddle consideraba que Owen, con solo 18 años, aún no estaba listo, y prefería la dupla Shearer-Sheringham, con Teddy como enlace. Sin embargo, Inglaterra necesitaba velocidad en ataque. Tras dos apariciones como suplente y un gol ante Rumanía, quedó claro: Owen cambiaba el ritmo del partido.

Su inclusión como titular ante Colombia en el último partido de fase de grupos aseguró la victoria, y luego llegó el duelo ante Argentina, donde provocó un penal y marcó un gol histórico. Los argentinos no supieron cómo frenar a un jugador que atacaba constantemente los espacios. En solo tres partidos, Owen convirtió a Inglaterra en un equipo letal al contragolpe. Solo una tanda de penales frenó su camino.

Enzo Fernández (Qatar, 2022)



Tras la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, Lionel Scaloni entendió que el mediocampo necesitaba más dinámica. Leandro Paredes no estaba dando la movilidad necesaria. Enzo Fernández, que había comenzado el torneo en el banquillo, ingresó ante México y marcó el gol que aseguró la victoria.



Con Enzo como titular, la Albiceleste ganó intensidad y claridad. Su presión constante y capacidad para distribuir desde atrás liberaron a Alexis Mac Allister para jugar más adelantado y permitieron a Rodrigo De Paul cubrir mejor los costados, formando un equilibrio perfecto alrededor de Messi.



El fútbol de selecciones se define en momentos, no en planes a largo plazo. ¡Tenlo en cuenta y confía en los momentos decisivos de tu equipo junto a 1xBet!

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