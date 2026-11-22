El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este sábado la suspensión del cierre parcial en la Autopista Regional del Centro (ARC) y la avenida Intercomunal Santiago Mariño, a la altura de Turmero, estado Aragua.

A través de sus canales oficiales, el organismo anunció la suspensión del cierre que estaba pautado para este domingo 22 de noviembre.

Suspenden cierre en la ARC

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT "queda suspendido el cierre parcial anunciado para este domingo 22 de noviembre, por lo que el tránsito vehicular fluirá con total normalidad".

Asimismo, señala que "próximamente estaremos informando la reprogramación de estas labores a través de nuestras cuentas oficiales".

Tendido eléctrico en la ARC

En este sentido, cabe destacar que el cierre anunciado inicialmente era para llevar a cabo "trabajos de adecuación energética y tendido de los postes ITP002 e ITP004 para conexión de la Red Turboven".

El cierre que tendría una actividad continua durante un lapso de 90 días, queda suspendido hasta nuevo aviso por el INTT.

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