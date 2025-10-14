Tienda de electrodomésticos venezolana lanza su propio teléfono: precio y características

Suscríbete a nuestros canales

Damasco, reconocida tienda de electrodomésticos con más de 35 sucursales en todo el país, ha lanzado oficialmente su teléfono inteligente con el que pretenden incursionar en el mundo de los smartphones.

A través de sus redes sociales, Damasco presentó su M300, teléfono de gama media ensamblado por la propia empresa.

Características del M300

Pantalla FHD+ de 6,78 pulgadas a 120Hz, que ofrece imágenes nítidas y fluidas para disfrutar de tus contenidos favoritos

Procesador MediaTek Helio G100, este dispositivo garantiza un rendimiento excepcional, ideal para juegos y multitarea

12GB de RAM, expandibles a 24GB, y 256GB de almacenamiento interno, tendrás espacio y velocidad suficientes para todas tus aplicaciones y archivos

El M300 cuenta con una cámara dual de 64MP que captura imágenes impresionantes en cualquier condición de luz. Su batería de 5000mAh, con carga rápida de 18W, asegura que te mantengas conectado durante todo el día.

"Este teléfono combina tecnología avanzada y diseño elegante, convirtiéndolo en la elección perfecta para quienes buscan lo mejor en su día a día", agregan en la descripción.

El precio del teléfono es de $325. Tienen Cashea como método de pago.

