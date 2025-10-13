La Candelaria contará con nueva sucursal de esta reconocida cadena de supermercados y farmacias

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, usuarios han informado que la reconocida cadena de supermercados y farmacias, Makro & Redvital, contará con una nueva sede en La Candelaria, al oeste de la ciudad de Caracas.

Aunque las empresa aún no ha emitido un anuncio oficial, usuarios en redes sociales revelaron detalles sobre la ubicación y característica de esta nueva sucursal tipo Urban Market.

Ubicación y horarios

La misma trabajará las 24 horas del día y estará ubicada en la planta baja del centro comercial Casa Bera, donde antes se encontraba el Mc Donald's. Asimismo, se sabe que aceptarán Cashea como método de pago, a través de la Línea Cotidiana.

Extraoficialmente se pudo conocer que la inauguración será para finales de octubre.

Nueva sucursal también en La Pastora

Desde el pasado 30 de septiembre, los habitantes de las parroquias La Pastora y Altagracia también cuentan con un nuevo Makro & Redvital Urban Market, con la modalidad 24 horas.

Este establecimiento está ubicado en la Avenida Norte 8, entre las esquinas El Toro y Cardones, edificio Pica Pica 1, P.B., local 2 y 3, a pocos metros de la avenida Baralt.

