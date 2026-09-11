Tome previsiones: así trabajan los bancos este próximo 14 de septiembre

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) estableció en su calendario los días bancarios correspondientes para este año 2026.

Debido a esta planificación, las entidades financieras no prestarán atención en taquillas ni agencias en todo el territorio nacional este próximo lunes 14 de septiembre por la conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto.

Las personas interesadas en realizar trámites deben tomar previsiones, pues el cese de actividades presenciales abarca la totalidad del sistema bancario nacional.

Feriado bancario del lunes 14 de septiembre

De acuerdo con el cronograma, la suspensión de actividades presenciales en las agencias bancarias se debe al traslado de la festividad de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, cuya fecha original corresponde al viernes 11 de septiembre.

La normativa vigente traslada el descanso al lunes siguiente para dar paso al feriado bancario. Sin embargo, se mantendrán disponibles las bancas electrónicas y móviles, así como los cajeros automáticos en todo el país para garantizar el acceso a las operaciones básicas.

Servicios bancarios activos y agencias en centros comerciales

A pesar del cierre general, algunas instituciones mantendrán operativas sus taquillas externas. Estas oficinas suelen ubicarse en centros comerciales de las principales ciudades.

Las autoridades sugieren a la población consultar los portales de sus respectivos bancos para confirmar las sedes disponibles durante esta jornada.

Próximos feriados bancarios en Venezuela según Sudeban 2026

De acuerdo con la información oficial emitida por la Sudeban en su calendario para el resto del año 2026, los días feriados en los cuales se interrumpirá el servicio en taquilla son los siguientes:

Lunes 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena.

Día de la Resistencia Indígena. Lunes 26 de octubre: Día de San José Gregorio Hernández.

Día de San José Gregorio Hernández. Lunes 23 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (correspondiente al miércoles 18 de noviembre).

Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (correspondiente al miércoles 18 de noviembre). Lunes 14 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (correspondiente al martes 8 de diciembre).

Día de la Inmaculada Concepción (correspondiente al martes 8 de diciembre). Jueves 24 de diciembre: Nochebuena.

Nochebuena. Viernes 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor.

Natividad de Nuestro Señor. Jueves 31 de diciembre: Fin de Año.

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