Walmart abre feria de empleo este 11 de septiembre: así puedes postularte para 500 vacantes

La gigante minorista Walmart activó la búsqueda de 500 trabajadores de almacén para cubrir la temporada alta en su centro de distribución en Lebanon, Tennessee.

En tal sentido, la empresa realizará una jornada de contratación presencial este viernes 11 de septiembre de 2026 para conectar a los postulantes de forma directa con los gerentes de selección.

La actividad se desarrollará en la sede del Walmart Fulfillment Center #4124, ubicada en el 1015 Hixson Blvd., Lebanon, TN 37090.

Asimismo, se informó que la atención a las personas interesadas comenzará a las 3:00 p. m. y se extenderá hasta las 7:00 p. m.

Requisitos y modalidad de entrevista

Los reclutadores de la compañía solicitan a los asistentes llevar su síntesis curricular impresa y una identificación oficial vigente con fotografía.

La jornada contempla entrevistas inmediatas en el sitio, orientadas a contratar personal para las operaciones logísticas y el empaque de mercancía durante los próximos meses.

Quienes prefieran hacer el trámite por vía digital o deseen revisar previamente los perfiles disponibles pueden enviar sus datos a través de la plataforma web careers.walmart.com.

La convocatoria está abierta tanto para personas que buscan ingresos extra durante la temporada como para trabajadores interesados en iniciar una línea de carrera en la empresa.

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