¿Cuándo cae la primera nevada en EEUU? Mapa revela fechas y estados que se adelantan este año

A pocas semanas de que comience la temporada de otoño e invierno en Estados Unidos (EEUU), un nuevo mapa climático muestra las zonas que reciben la primera nevada en el país.

De acuerdo con Farmers’ Almanac, el frío empieza a tomar fuerza en algunas regiones, aunque la mayoría de los estados mantendrá temperaturas suaves antes de la llegada de la Navidad.

Las elevaciones más altas del territorio estadounidense son siempre las primeras en ver copos de nieve, con eventos que ocurren incluso desde agosto o septiembre en las zonas montañosas. Sin embargo, la llegada del invierno cambia de fecha cada año según la altitud y las condiciones del ambiente.

Zonas con primeras nevadas en EEUU entre octubre y noviembre

Gran parte de las Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste registran su primera acumulación entre octubre y principios de noviembre. Durante el transcurso de noviembre, las precipitaciones heladas avanzan hacia la región de los Grandes Lagos y el interior del noreste del país.

En contraste, el centro de EEUU y la zona del Atlántico Medio reciben las primeras precipitaciones de invierno hasta finales de noviembre o diciembre. Por su parte, el sur profundo y la costa del Golfo presentan un panorama muy diferente, con episodios de nieve poco frecuentes que incluso pueden no ocurrir durante todo el año.

Diferencia entre los primeros copos de nieve y la nieve medible

Según el estudio de Farmers', existe una distinción importante al momento de evaluar el inicio del invierno. Los primeros copos caen sobre el suelo cálido y se derriten de inmediato sin dejar rastro. Para que el Servicio Meteorológico Nacional considere un evento como nieve medible, la acumulación sobre la superficie debe alcanzar al menos 0.1 pulgadas.

Esta diferencia explica las variaciones en los reportes históricos. Denver representa un ejemplo claro de este fenómeno: su fecha habitual para la primera acumulación importante es el 18 de octubre, pero el registro oficial cuenta con temporadas con nieve desde septiembre y otras donde el evento ocurre hasta diciembre.

Recomendaciones ante la llegada de la primera nieve en EEUU

Es importante destacar que el mapa funciona como una guía de referencia climatológica general y no como un pronóstico exacto para cada ciudad. Las autoridades recomiendan consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional con frecuencia durante el otoño para planificar viajes y evitar contratiempos en las carreteras.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube