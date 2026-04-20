¡Tome previsiones! Banco venezolano tendrá suspensión temporal del Pago Móvil para este 21 de abril

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El Banco Caroní emitió un aviso importante a toda su clientela informando sobre una interrupción programada de sus servicios digitales.

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió los detalles para que sus clientes tomen las previsiones necesarias.

La pausa técnica afectará principalmente las operaciones de Pago Móvil y transacciones con tarjetas de débito.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, el servicio estará interrumpido el día martes 21 de abril de 2026.

La pausa iniciará a partir de las 12:30 a.m. y se estima que tenga una duración de aproximadamente 30 minutos.

Durante este periodo de mantenimiento, los clientes no podrán realizar ni recibir operaciones, incluyendo P2P (persona a persona), P2C (persona a comercio) y C2P (comercio a persona).

De igual modo, las operaciones con tarjeta de débito, específicamente aquellas operaciones realizadas en cajeros automáticos (ATM) de otros bancos donde Banco Caroní actúe como emisor.

Aunque el banco no detalló los motivos técnicos, estas breves interrupciones suelen estar asociadas a actualizaciones de seguridad o mejoras en la estabilidad de la plataforma para garantizar un mejor servicio durante las horas de mayor tráfico transaccional.

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