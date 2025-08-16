Tome sus previsiones: Corpoelec efectuará mantenimiento en subestaciones este 16 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) efectuará mejoras en las subestaciones con jornada de mantenimiento.

De acuerdo con el reporte de Corpoelec, los trabajadores intervendrán Turén I y II y El Playón del estado Portuguesa.

¿Cómo efectuará el mantenimiento Corpoelec?

Los trabajos programados para optimizar los sistemas de transmisión y distribución en las parroquias Villa Bruzual Urbana, Villa Bruzual Rural, Santa Cruz, San Isidro Labrador, Florida, El Playón y Uveral se realizarán desde las 06:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Estas maniobras contempladas en los planes de mantenimiento que impulsa el Ministerio para la Energía Eléctrica permiten avanzar en el fortalecimiento de este servicio público en los municipios Turén, Santa Rosalía y Esteller.

Recientemente, como parte de las acciones destinadas al fortalecimiento del sistema de distribución en el municipio Páez del estado Portuguesa, la Corporación Eléctrica Nacional instaló un reconectador en el circuito Chispa 13.8 kV.

El equipo, junto con sus respectivos componentes, cumple la función de proteger y restaurar el suministro de energía en líneas de media tensión ante la ocurrencia de averías momentáneas.

Asimismo, el personal especializado reubicó el banco de transformación y sustituyó piezas eléctricas con el objetivo de mejorar el servicio en las poblaciones de Mazatos, Mazatico, Los Mamones, Chispa, El Guamo, Caño Seco, Maparia Colorado, Las Raíces, La Esperanza, Los Chinos, Palo Blanco y Cajarito.

