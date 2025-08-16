Jornada de Corpoelec en Miranda este 16 de agosto: conoce dónde estarán ubicados

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto se realizará una nueva jornada de atención integral de Corpoelec para los ciudadanos del estado Miranda.

Jornada de Corpoelec en Miranda

El ministerio de Energía Eléctrica informó este viernes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llevará a cabo una jornada de atención integral y personalizada en varios municipios del estado Miranda.

Asimismo, resalta que brindarán asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales, además de los siguientes servicios:

Orientación para la actualización de datos

Consulta de deudas

Verificación de estatus del servicio

Pago de facturas a través de punto de venta

En este sentido, resalta el ministerio de Energía Eléctrica que los puntos de atención de Corpoelec estarán habilitados entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

¿Dónde estarán ubicados?

Según la información proporcionada, los puntos de atención estarán habilitados en los siguientes municipios:

Municipio Guaicaipuro

Centro Comercial Libador, planta baja, casco central de Paracotos.

Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilén, piso 2.

Avenida Víctor Batista, urbanización La Quinta.

Municipio Los Salias

Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana, kilómetro 15.

Municipio Zamora

Calle Principal de El Rodeo, antigua sede de Mercal, Guatire.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube