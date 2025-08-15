Transporte

¿Olvidaste la contraseña para ingresar a la App SUVE? Así puedes recuperarla

Se puede recargar y consultar el saldo

Por Genesis Carrillo
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 05:01 pm

Esta semana, el Metro de Caracas lanzó la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta que permite la recarga y consulta de saldo de la tarjeta que se usa para el ingreso a este transporte subterráneo. 

El mencionado pago se puede realizar en diversos métodos de pago. Pero para llevar a cabo debes tener usuario y contraseña registrada en la aplicación. 

Así te registras en la App SUVE: 

  • Accede a la plataforma de Google Play Store y descarga la App SUVE. 
  • Selecciona el botón “Registrarse”, completa el formulario e ingresa el código enviado a tu correo para activar la cuenta. 
  • Inicia sesión con tu usuario y contraseña, selecciona el requerimiento que necesites. 

En caso de olvidar la contraseña, así la puedes recuperarla: 

  • Ingresa en la app el correo con el que te registraste. 
  • Inmediatamente, recibirás un email al correo con una clave temporal. 
  • Ingresa esa serie de digitas en la app. 
  • Finalmente, cambia la contraseña, y listo. 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
tecnologia
licencia
Viernes 15 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América