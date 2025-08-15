¿Olvidaste la contraseña para ingresar a la App SUVE? Así puedes recuperarla

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el Metro de Caracas lanzó la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta que permite la recarga y consulta de saldo de la tarjeta que se usa para el ingreso a este transporte subterráneo.

El mencionado pago se puede realizar en diversos métodos de pago. Pero para llevar a cabo debes tener usuario y contraseña registrada en la aplicación.

Así te registras en la App SUVE:

Accede a la plataforma de Google Play Store y descarga la App SUVE.

Selecciona el botón “Registrarse”, completa el formulario e ingresa el código enviado a tu correo para activar la cuenta.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña, selecciona el requerimiento que necesites.

En caso de olvidar la contraseña, así la puedes recuperarla:

Ingresa en la app el correo con el que te registraste.

Inmediatamente, recibirás un email al correo con una clave temporal.

Ingresa esa serie de digitas en la app.

Finalmente, cambia la contraseña, y listo.