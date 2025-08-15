¿Olvidaste la contraseña para ingresar a la App SUVE? Así puedes recuperarla

Esta semana, el Metro de Caracas lanzó la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta que permite la recarga y consulta de saldo de la tarjeta que se usa para el ingreso a este transporte subterráneo.
El mencionado pago se puede realizar en diversos métodos de pago. Pero para llevar a cabo debes tener usuario y contraseña registrada en la aplicación.
Así te registras en la App SUVE:
- Accede a la plataforma de Google Play Store y descarga la App SUVE.
- Selecciona el botón “Registrarse”, completa el formulario e ingresa el código enviado a tu correo para activar la cuenta.
- Inicia sesión con tu usuario y contraseña, selecciona el requerimiento que necesites.
En caso de olvidar la contraseña, así la puedes recuperarla:
- Ingresa en la app el correo con el que te registraste.
- Inmediatamente, recibirás un email al correo con una clave temporal.
- Ingresa esa serie de digitas en la app.
- Finalmente, cambia la contraseña, y listo.