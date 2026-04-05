Tres países europeos que endurecen sus reglas para los estadounidenses: requisitos para emigrar

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Actualmente, muchos ciudadanos de EEUU están buscando un segundo pasaporte o la opción de vivir en el extranjero.

Según reportes, factores como la inseguridad y el estrés laboral están empujando a miles de personas a buscar una vida más tranquila y barata en el continente europeo.

Sin embargo, el camino para emigrar ya no es tan fácil como antes. Mientras que algunos gobiernos intentan aprovechar esta ola de migración, otros decidieron cerrar sus puertas o poner trámites mucho más estrictos.

Italia recorta el acceso a la ciudadanía por descendencia

De acuerdo con un reporte de El Heraldo USA, el gobierno italiano cambió por sorpresa sus leyes para quienes buscan obtener el pasaporte a través de sus antepasados.

Antes, cualquier persona que tuviera un familiar italiano vivo después de marzo de 1861 podía solicitarla. Ahora, tras una orden de emergencia de la primera ministra Giorgia Meloni, estas facilidades se reducieron drásticamente.

Reino Unido exigirá más años para dar la residencia

En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer está impulsando cambios profundos en su sistema de inmigración. El plan principal es duplicar el tiempo de espera para obtener la residencia permanente, pasando de cinco a diez años obligatorios.

Además, planean usar un modelo basado en méritos donde el migrante deberá demostrar que aporta beneficios reales al país a largo plazo.

Portugal duplica el tiempo de espera para ser ciudadano

Portugal, que era uno de los destinos favoritos de los estadounidenses, también aprobó endurecer sus leyes. Ahora los extranjeros deberán vivir diez años en el país para poder solicitar la ciudadanía, en lugar de los cinco años que se pedían anteriormente.

La única opción que se mantiene igual es su programa de inversión, que permite quedarse a vivir a quienes inviertan 500.000 dólares en fondos del país.

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