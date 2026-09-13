Último día del operativo de Banco del Tesoro y VE Pagos: sepa los trámites disponibles

Las empresas VE Pagos y el Banco del Tesoro concluyen este domingo 13 de septiembre de 2026 una jornada especial de bancarización y atención comercial desplegada en Guatire, estado Miranda.

El operativo de atención presencial se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Center Plaza, ubicado en la avenida Bermúdez con calle 9 de Diciembre, prestando servicio directo en el nivel avenida dentro de los locales A-01, A-02 y A-03 en un horario corrido que finaliza a las 3:00 p. m.

¿Cuáles son los trámites?

Entre los trámites disponibles destaca la apertura de cuentas corrientes, la tramitación de códigos de afiliación bancaria y la adquisición con activación inmediata de puntos de venta FÁCIL POS en los modelos Q3 y PRO, los cuales disponen de una promoción con envío gratuito.

Los requisitos exigidos para personas naturales contemplan la entrega de copia de la cédula de identidad y RIF actualizado, mientras que las personas jurídicas deben consignar copia del registro mercantil, RIF de la firma, cédula y RIF de los firmantes, así como la última declaración del Impuesto sobre la Renta.

La jornada comercial cuenta con atención directa a través de la asesora Marly Díaz por el número 0412-3892639, sumado a la línea fija de soporte técnico 0212-307.00 y el canal de WhatsApp 0424-236.07.63.

Esta alianza institucional busca optimizar los medios de pago electrónicos y simplificar los procedimientos bancarios para el sector productivo de la entidad mirandina.

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