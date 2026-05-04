¡Únete al live de MultiMax! Este 7 de mayo premiarán a los más de 200 ganadores de Credipuntos

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Faltan pocos días para conocer a los afortunados ganadores de abril de los más de 200 premios del concurso CrediPuntos de MultiMax, quienes se llevarán a casa recompensas de alto impacto como: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita.

Para conocer los resultados de este ciclo, la cita es este jueves 7 de mayo a las 6:00 p.m. El empresario carabobeño y CEO de MultiMax, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, invita a los venezolanos a seguir la transmisión en vivo a través del live de la cuenta oficial de MultiMax en Instagram: @multimax.

“Finalmente, llegó el momento de revelar a los ganadores de abril de los más de 200 premios de nuestro concurso, y en MultiMax, queremos que cada venezolano que ha confiado en CrediMax y CrediMax Premium sea protagonista de este gran momento. Conéctate y sé parte de esta experiencia que hemos diseñado” expresó Nasar Dagga.

Este sistema, que opera de forma automatizada, ha logrado que la experiencia de usuario sea más fluida, transparente y gratificante, permitiendo que cada transacción se convierta en una posibilidad real de éxito.

El éxito de la App PriorityMax radica en su capacidad para ofrecer información en tiempo real, donde los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium pueden gestionar sus membresías y visualizar su progreso en el concurso. Esta herramienta no solo facilita los pagos, sino que educa al consumidor sobre los beneficios de la puntualidad, otorgando CrediPuntos que funcionan como tickets electrónicos para el gran concurso que se celebra cada mes.

+200 ganadores con CrediPuntos

El concurso de MultiMax promete grandes sorpresas. Los ganadores podrán recibir más de 200 premios increíbles, que incluyen: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

“En MultiMax, seguimos recompensando la lealtad de nuestros usuarios a través de CrediPuntos. Queremos ayudar a los venezolanos a convertir cada cuota pagada en una oportunidad para transformar su vida, alcanzando sus metas mientras construyen el hogar de sus sueños con la mejor tecnología del mundo”, expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group.

El empresario venezolano, Nasar Dagga Mujamad, recordó la facilidad con la que nuevos usuarios pueden sumarse a esta iniciativa, ya sea en las sedes físicas o mediante la aplicación móvil. La presencia de la marca en casi todo el territorio nacional garantiza que los beneficios de CrediMax lleguen a todos los estados, desde la capital hasta las regiones más remotas.

¿Cómo funciona CrediPuntos?

El proceso es 100% automático y digital. Cada vez que un afiliado a CrediMax o CrediMax Premium cancela su cuota a tiempo o realiza un pago adelantado, suma CrediPuntos instantáneamente en la App PriorityMax.

La regla es simple: cuantas más cuotas adelantes, más CrediPuntos recibirás. Además, cada punto generado equivale a un ticket electrónico que te acerca a los concursos que MultiMax realiza cada mes.

Entre los más 200 premios por los que estarás participando en el concurso mensual de CrediPuntos están: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

“En MultiMax, seguimos recompensando la lealtad de nuestros usuarios a través de CrediPuntos. Queremos ayudar a los venezolanos a convertir cada cuota pagada en una oportunidad para transformar su vida, alcanzando sus metas mientras construyen el hogar de sus sueños con la mejor tecnología del mundo”, expresó Nasar Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group.

¡Sigue tu progreso en la app PriorityMax!

Para monitorear tu progreso y verificar cuántas oportunidades tienes para ganar, sólo debes ingresar a la aplicación PriorityMax, disponible a través de Google Play y App Store. En la plataforma podrás consultar tu historial de pagos y el estatus de tus puntos en tiempo real.

Recuerda mantenerte atento a la cuenta oficial de Instagram @multimax, donde se anunciarán mensualmente los nombres de los afortunados ganadores.

Únete a CrediMax y CrediMax Premium

El concurso de más de 200 productos mensuales de MultiMax es un beneficio exclusivo para clientes CrediMax y CrediMax Premium. Unirte es muy fácil. Los interesados pueden acudir a cualquiera sede MultiMax y solicitar su afiliación anual a CrediMax ($20 anuales a tasa BCV) o CrediMax Premium ($40 anuales).

También puedes adelantar el proceso de suscripción a través de la app PriorityMax. Sigue las instrucciones en pantalla, y cuando hayas terminado el proceso, ganarás acceso inmediato a todas las ventajas exclusivas que ofrece tu membresía en las tiendas MultiMax de todo el país.

En este sentido, el empresario venezolano, Nasar Ramadan Dagga, recuerda a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que su membresía es de uso personal e intransferible, por lo que solo el propietario puede aprovechar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país. Actualmente, la multitienda fundada por Nasar Dagga cuenta con presencia en 22 regiones de todo el territorio nacional, incluido los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información sobre los CrediPuntos y el concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

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