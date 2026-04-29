Mantenimiento

Usuarios de Movistar deben tomar previsiones: no estarán disponibles las recargas en las próximas horas

La atención al cliente habitual se retomará el lunes 4 de mayo

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 11:55 am
Usuarios de Movistar deben tomar previsiones: no estarán disponibles las recargas en las próximas horas

Movistar informó que, como parte de su plan de inversión y mejora tecnológica, realizará labores de mantenimiento durante 48 horas.

Durante este periodo, no estarán disponibles los canales de atención ni las operaciones de recarga, consulta de saldo, transferencia de saldo o compra de datos.

¿Cuándo empieza el horario de mantenimiento?

Desde las 6:00 p.m. del jueves 30 de abril hasta las 6:00 p.m. del sábado 2 de mayo no se podrán realizar las acciones mencionadas.

La empresa recomienda a sus usuarios tomar precauciones, aclarando que la atención al cliente habitual se retomará el lunes 4 de mayo.

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