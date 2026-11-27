Los vehículos con placas venezolanas que ingresen a Cúcuta pueden acceder a la exención de la revisión tecnomecánica, siempre que no cumplan 90 días de circulación en Colombia.

Las autoridades aclararon que los conductores no necesitan sellar el pasaporte para demostrar que cumplen con esta condición.

¿Cuál es el requisito para evitar la tecnomecánica?

El secretario de Movilidad de Cúcuta, Alejandro Camacho, explicó que el beneficio depende del tiempo que el vehículo permanezca en territorio colombiano. La normativa fronteriza contempla esta excepción para automóviles extranjeros que ingresen temporalmente, mientras se mantengan dentro del período permitido.

Camacho indicó que los venezolanos que cruzan la frontera en sus vehículos y retornan el mismo día pueden mantener esta exención, debido a la dinámica de movilidad entre ambos países.

En cuanto al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), las autoridades se concentrarán inicialmente en orientar a los conductores sobre su importancia, sin exigirlo durante estos días. Sin embargo, recomendaron tramitarlo, pues brinda cobertura ante accidentes viales.

Cúcuta invita a los venezolanos a visitarla

La Alcaldía también extendió una invitación a los venezolanos para que visiten Cúcuta, disfruten de sus comercios y propuestas gastronómicas, y respeten las normas de circulación y estacionamiento.

Por otra parte, el pasaporte será necesario para quienes deseen gestionar la devolución del IVA por sus compras en Colombia, pero no para acceder a la exención de tecnomecánica bajo las condiciones fronterizas señaladas, según la información difundida por La Nación Web.

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