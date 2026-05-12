Venta de cemento a precio solidario en todo el país este 12 de mayo: puntos de las jornadas

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La Corporación Socialista del Cemento (CSC) llevará a cabo este martes una jornada masiva de venta de material de construcción en diversos puntos del territorio venezolano.

La actividad, denominada "Gran Jornada Comunal de Venta de Cemento a Cielo Abierto", se desarrollará de manera simultánea en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m, informó la CSC en su cuenta de Instagram.

El operativo ofrece a los ciudadanos el acceso directo al Cemento Portland Gris Tipo 1, y se distribuye en presentación de sacos, destinados a proyectos de infraestructura y reparaciones en comunidades organizadas. La logística es coordinada por el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional junto a la CSC y sus filiales Invecem y la Fábrica Nacional de Cemento (FNC).

La jornada está bajo el sistema de "Comuna o Nada" para articular la entrega del insumo directamente en las localidades seleccionadas.

Distribución por estados y comunas

Anzoátegui: Parroquia Anaco, Comuna “Simón Orense”.

Aragua: Municipio San Casimiro, Comuna “Circuito Hijos Chávez Eterno Gigante”.

Bolívar: Municipio Caroní, Avenida Atlántico, Club Guayana (antiguo Pavo Real).

Distrito Capital: Parroquia Caricuao.

Falcón: Parroquia San Gabriel, Comuna “Luchadores 5 de Julio”.

Guárico: San Juan de los Morros, Comuna “12 de Octubre”.

Lara: Municipio Morán, Comuna “Alcaldía de Morán”.

Miranda: Se activarán puntos en Chacao (Comuna “Campamento 23 de Enero”) y Cúa (Comuna “Vencedores para la Patria”).

Monagas: Municipio Libertador, Comuna “Vencedores de la Patria”.

Sucre: Cumaná, Parroquia Altagracia, Comuna “La Lucha Esfuerzo Soberano por Venezuela”.

Táchira: Municipio Andrés Bello, Comuna “Portal Bolivariano de la Montaña”.

Trujillo: Municipio Urdaneta, Comuna “La Transandina”.

Zulia: Municipio Baralt, Parroquia Libertador, Comuna “Sueños de Hugo Chávez”.

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