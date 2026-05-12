Planean eliminar el impuesto a la gasolina en EEUU: esto podrías ahorrarte

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El gobierno de los Estados Unidos evalúa la eliminación temporal del impuesto federal a los combustibles como una medida de alivio ante el incremento desmedido en los precios del petróleo.

Tras alcanzar un promedio nacional de $4,52 por galón debido al conflicto bélico con Irán, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que la administración analiza suspender el gravamen de 18,3 centavos para la gasolina y 24,3 centavos para el diésel.

¿De cuánto es el ahorro?

Esta iniciativa busca mitigar el impacto financiero en los sectores agrícola y de transporte, los cuales enfrentan una presión económica de gran importancia que eleva los costos de los alimentos y productos básicos en todo el país.

De concretarse la medida, un conductor promedio que cargue un tanque de 15 galones cada semana lograría un ahorro anual cercano a los $11 al mes y $143 al año según detalla Mundo Now..

Largo camino

Aunque la Casa Blanca aún no oficializa la suspensión, la propuesta surge en un momento importante de inflación acumulada donde el costo de la vivienda y los servicios básicos ya asfixian el presupuesto de millones de familias.

Los analistas de la AAA advierten que, si bien el recorte fiscal ofrece un respiro inmediato en las estaciones de servicio, la estabilidad real de los precios dependerá de la evolución de las tensiones internacionales y la respuesta de la demanda global de energía durante los próximos meses.

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