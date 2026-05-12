Tu factura de luz subirá durante el verano en Nueva York: así afectará el bolsillo

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Miles de hogares neoyorquinos enfrentan una presión económica extrema este verano tras el anuncio de un incremento del 5,7% en las facturas de electricidad.

La empresa ConEdison atribuye este ajuste al uso intensivo de sistemas de climatización frente a las olas de calor, sumado a una subida tarifaria escalonada aprobada hasta 2028.

Impacto

Esta situación resulta de gran importancia para la estabilidad financiera de la ciudad por el impacto que tendrá en los bolsillos de los ciudadanos según reseña la agencia EFE.

Esto se debe a que encuestas recientes de mayo indican que el 62% de los residentes carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que asciende dramáticamente al 78% en la comunidad latina.

Alta demanda

La red eléctrica neoyorquina se encuentra bajo la lupa debido a la creciente demanda energética, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), crecerá un 50% más rápido que en la década anterior.

Factores como la antigüedad de las viviendas, el mal aislamiento y la proliferación de vehículos eléctricos agravan el riesgo de fallos en el suministro, evocando el fantasma de los apagones históricos que dejaron a oscuras a vecindarios como Washington Heights.

Ante este escenario, es importante que las familias de bajos recursos accedan a los programas locales de asistencia para la instalación de equipos eficientes, evitando así que el costo de mantenerse frescos comprometa su sustento diario.

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