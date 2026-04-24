Venta de cemento a precio solidario en todo el país este 24 de abril: puntos de las jornadas

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Socialista de Cemento realizará jornadas de venta de su producto en varias regiones del país, este viernes 24 de abril.

El objeto es acercar el cemento a las comunidades a través de jornadas a cielo abierto.

Los puntos de venta estarán distribuidos en las siguientes regiones:

Occidental: Apure, Falcón, Lara, Táchira, Trujillo, Zulia

Central: Aragua, Caracas, Miranda, La Guaira, Guárico

Oriental: Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre

La Corporación Socialista de Cemento, es un organismo adscrito a ministerio de Industrias, y se encarga de la producción y comercialización de cemento, concreto, y otros derivados, para satisfacer la demanda nacional e internacional.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube