Venta de cemento a precio solidario en todo el país este 24 de abril: puntos de las jornadas

La Corporación Socialista de Cemento realizará jornadas de venta de su producto en varias regiones del país, este viernes 24 de abril.
El objeto es acercar el cemento a las comunidades a través de jornadas a cielo abierto.
Los puntos de venta estarán distribuidos en las siguientes regiones:
Occidental: Apure, Falcón, Lara, Táchira, Trujillo, Zulia
Central: Aragua, Caracas, Miranda, La Guaira, Guárico
Oriental: Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre
La Corporación Socialista de Cemento, es un organismo adscrito a ministerio de Industrias, y se encarga de la producción y comercialización de cemento, concreto, y otros derivados, para satisfacer la demanda nacional e internacional.
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