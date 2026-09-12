30 años de prisión para venezolano: mató a un policía durante persecución

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en Perú, condenó a 30 años de pena privativa de la libertad a un venezolano tras comprobar su responsabilidad como coautor en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y extorsión agravada en grado de tentativa.

Según el reporte oficial, Jesús Alberto Chanchamire Ibarra sería el implicado.

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Sede Los Estaños dictó la sentencia; además, estableció el pago de 223.000 soles por concepto de reparación civil.

El monto fija 200.000 soles para los herederos del policía asesinado, 20.000 soles para los funcionarios lesionados y 3.000 soles para el comerciante víctima de extorsión.

Durante el desarrollo del juicio oral en Lima, el acusado aceptó la totalidad de los cargos presentados por el Ministerio Público y admitió su responsabilidad penal.

Extorsión a comercio y ataque a la comisión policial

Las investigaciones fiscales determinaron que los hechos ocurrieron en el distrito de Los Olivos, en Lima.

Chanchamire Ibarra conducía una motocicleta junto a Romuald Daniel Nochie Sucre, fallecido en la maniobra, tras ejecutar el cobro de una extorsión en el establecimiento Magic Food.

Durante la persecución policial por las calles del sector, el imputado realizó maniobras en el vehículo para facilitar los disparos de su acompañante contra las patrullas.

Las balas alcanzaron al suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñan, provocándole la muerte por la gravedad de los impactos.

Los efectivos policiales alcanzaron al vehículo en huida, concretaron la aprehensión del venezolano y procedieron a su traslado a los calabozos de la sede policial en Lima.

La fiscalía respaldó la acusación con peritajes balísticos, videos de seguridad, análisis de telefonía móvil y protocolos de necropsia.

Chanchamire Ibarra cumplirá la pena en un centro penitenciario del territorio peruano hasta el 12 de agosto de 2055.

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