Accidente de tránsito cobra la vida de un joven médico cirujano: PNB investiga las causas del siniestro

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La tarde del pasado sábado 2 de mayo un cirujano de 29 años, identificado como Vittorio Giany Rodríguez Scialpi, falleció tras un fuerte accidente vial.

En este sentido, el profesional de la salud perdió el control de su Toyota Corolla gris, año 2004, placas KBI18P, e impactó contra un árbol en la autopista José Antonio Páez, específicamente en el sector Las Marías de Guanare. Por su parte, Rodríguez Scialpi, oriundo de dicha ciudad, vivía en el barrio Los Guasimitos de Barinas por motivos de trabajo y recorría el trayecto hacia Acarigua al momento del siniestro.

En otro orden de ideas, las investigaciones preliminares indican que el automóvil salió de la vía y chocó de forma violenta contra el objeto fijo. Tras el impacto, el cuerpo del médico quedó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que una comisión del Cuerpo de Bomberos ejecutó las maniobras para su extracción.

Causa del accidente

Al sitio también acudieron funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (DIATT-CPNB) para iniciar las averiguaciones legales. Actualmente, las autoridades buscan determinar las causas exactas que provocaron la pérdida del dominio sobre la unidad.

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