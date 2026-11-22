Durante la mañana de este sábado 21 de noviembre se registró un aparatoso accidente en la carretera nacional Morón - Coro, en el estado Falcón.

De acuerdo con diversos reportes de medios locales, más de 30 personas resultaron heridas, entre las cuales se encontraban seis menores de edad.

Autobús se vuelca en la carretera

De acuerdo con la información proporcionada y reportes preliminares, el accidente tuvo lugar específicamente en los alrededores de la carretera Morón - Coro, a la altura de la población de Tucacas, en el municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, dejando 33 heridos.

Asimismo, se supo que el autobús se encontraba haciendo el traslado de un grupo de turistas cuando el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el mismo se encunetara y volcara sobre la vía.

Autoridades en el lugar

Comisiones de rescate, voluntarios que se encontraban en el sector y cuerpos de seguridad, llegaron al lugar del siniestro donde prestaron los primeros auxilios a los pasajeros que se encontraban atrapados dentro del autobús.

Posteriormente, trasladaron a los lesionados de manera inmediata al hospital del municipio Silva donde recibieron atención especializada de emergencia.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales de este aparatoso accidente de tránsito, sin embargo, varios afectados se encuentran bajo observación médica, ya que presentan politraumatismos.

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