Equipos de salvamento y seguridad ciudadana completaron el rescate de una mujer de 53 años que sufrió un accidente en los senderos del Parque Nacional Waraira Repano (cerro El Ávila), a la altura del sector El Marqués, en el municipio Sucre del estado Miranda.

Según informó Bomberos de Caracas, la afectada se encontraba en la montaña cuando tropezó y cayó desde su propia altura. El impacto le ocasionó raspaduras menores y un traumatismo severo con desplazamiento en su tobillo izquierdo, ubicado en la zona proximal del pie.

La gravedad de la herida y el intenso dolor impidieron que la víctima pudiera apoyar la pierna o caminar por sí misma para salir del área montañosa, por lo que se requirió la intervención de los organismos de socorro en la zona cercana a la avenida Boyacá (Cota Mil), en la parroquia Petare, indicó el organismo.

Despliegue de organismos de emergencia

Tras recibir la alerta del incidente, se conformó una comisión mixta integrada por funcionarios de los Bomberos de Caracas, efectivos de los Bomberos Forestales y personal del cuerpo de Guardaparques. Las unidades activaron los protocolos de búsqueda y atención en terrenos inclinados para dar con el paradero de la lesionada.

Al localizar a la excursionista en la ruta, los paramédicos y rescatistas procedieron a evaluar sus signos vitales y aplicaron técnicas de atención prehospitalaria en el sitio, indicó Bomberos de Caracas.

Traslado a centro asistencial

Una vez asegurada la paciente en una camilla de rescate, las comisiones realizaron las maniobras de extracción y descenso controlado a través del camino de tierra hasta alcanzar el acceso vehicular de la arteria vial principal.

Finalmente, la mujer fue ingresada en una unidad de transporte sanitario y trasladada de urgencia hasta la Clínica La Urbina, donde quedó bajo el cuidado del personal médico de guardia para recibir estudios radiológicos y tratamiento especializado.

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