Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (Sipez) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) arrestaron a una mujer de 23 años de edad, identificada como Vanessa Méndez Silva, por ejercer presuntamente la odontología de manera ilegal en la ciudad de Maracaibo.

Según el reporte oficial del cuerpo policial, el procedimiento se llevó a cabo durante un recorrido preventivo de los uniformados en el sector Curva de Molina, adscrito a la parroquia Venancio Pulgar del municipio Maracaibo.

Los agentes observaron un local comercial que carecía de letreros o avisos de identificación, donde la sospechosa intentó ocultar diversos instrumentos al notar la presencia policial.

Consultorio clandestino y evidencias colectadas

Al ingresar y verificar el espacio, los efectivos constataron que el lugar funcionaba como un consultorio clandestino dedicado a la colocación y el mantenimiento de brackets, así como a intervenciones de salud bucal sin contar con las acreditaciones, títulos universitarios ni licencias exigidas por la ley.

Durante la inspección del sitio, la comisión policial colectó como evidencia material una maleta que contenía ligas odontológicas, pinzas, instrumental de acero inoxidable, una lámpara LED de fotocurado, ácido fosfórico, resina, brackets y arcos de ortodoncia.

Tras la captura, la detenida fue trasladada bajo custodia a la sede del Sipez, quedando a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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