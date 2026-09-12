Asesinó a un septuagenario con una cabilla y lo enterró en su patio: Cicpc revela el motivo del brutal ataque

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la Delegación Municipal El Tigre arrestaron a un hombre señalado por el asesinato de Luis Ramón García, de 78 años.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de la calle José Félix Siso, sector Urbanística 2000, en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Medios locales reportaron que el crimen ocurrió hace cinco meses, pero el cuerpo fue localizado recientemente bajo tierra en el patio del inmueble donde la víctima vivía sola.

Las autoridades del Cicpc acudieron al sitio tras la alerta de personas que notaron alteraciones en el terreno.

¿Cuál fue el motivo del homicidio en El Tigre?

La versión de las autoridades indica que el agresor actuó por su cuenta al enterarse de que García abusó presuntamente de su hija de cuatro años. El hombre aprovechó la cercanía que tenía con la familia para cometer el ataque.

Detalles de la agresión y el hallazgo del cadáver

El atacante sometió al septuagenario, lo amordazó y le causó la muerte con golpes propinados con una cabilla. Luego metió el cuerpo en una bolsa plástica, usó cal y sal para cubrirlo y lo enterró en la propiedad.

Vecinos y allegados de la zona intentaron entrar al terreno y observaron la tierra removida, hecho que motivó el aviso inmediato a los cuerpos policiales. Los funcionarios del Cicpc desenterraron los restos y trasladaron al sospechoso a la orden del Ministerio Público para continuar las averiguaciones.

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