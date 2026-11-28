Un tribunal dictó medida privativa de libertad contra Edilio Peraza, de 40 años, y contra un taxista tras el homicidio de Isamar Jenifer Parra Peraza, de 36 años, cuyo cadáver apareció envuelto en sábanas en una zona enmontada del sector La Mariposa, en Tocuyito, estado Carabobo.

Según reportó la periodista Heberlizeth González en sus redes sociales, la víctima compartió bebidas alcohólicas con su hermano durante la noche del domingo y, alrededor de las 5.00 de la mañana del pasado 23 de noviembre, envió una nota de voz a otra hermana para avisar que permanecía junto a él.

El crimen en la barbería y el traslado del cadáver

Las pesquisas apuntan a que ambos acudieron luego a una barbería propiedad de Peraza en el sector Trapichito, al sur de Valencia, donde, tras una presunta discusión, el hombre la asfixió hasta causarle la muerte.

Posteriormente, el implicado dejó el cuerpo dentro del local, acudió a su vivienda y regresó en horas de la mañana. Minutos después llegó un taxista conocido, a quien bajo amenazas de muerte obligó a colaborar en el traslado del cadáver en un vehículo Aveo desde Trapichito hasta La Mariposa, maniobra que quedó registrada en una cámara de seguridad.

La denuncia que delató al responsable

Tras dejar a Peraza en su residencia, el conductor se dirigió a la Delegación Municipal Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para informar sobre lo ocurrido, lo que permitió a una comisión policial ubicar los restos de la mujer.

Mientras el transportista declaraba en la sede detectivesca, Peraza acudió al mismo despacho para reportar la supuesta desaparición de su hermana, pero los funcionarios ya conocían su participación en el hecho y procedieron a detener a ambos ciudadanos.

Según el reporte, el detenido alegó molestia por los constantes reclamos de la víctima sobre su conducta, pese a que meses atrás había salido del penal de Tocuyito tras cumplir nueve años de reclusión por violación y recibía alimentos de manos de su hermana durante ese tiempo.

Ambos implicados quedaron recluidos tras su presentación ante los tribunales.

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