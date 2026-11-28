Un ciudadano venezolano, acusado por el macabro asesinato de un hombre, quedó sentenciado a 15 años de prisión.

El Tribunal Oral de Concepción (Chile) dictó la condena para el responsable de la muerte de un ciudadano de origen un colombiano, cuyo cuerpo fue encontrado mutilado dentro de un vehículo.

El crimen quedó al descubierto el primer fin de semana de agosto de 2024. En el maletero de un vehículo, se localizó el cadáver de Yon Ocampo Cardona, quien se dedicaba a los préstamos informales.

Setencian a venezolano implicado en macabro crimen

La investigación del Ministerio Público estableció que tres venezolanos participaron en el homicidio; dos de ellos quedaron condenados, mientras que un tercero se encuentra prófugo tras huir supuestamente hacia Ecuador.

El fiscal Mario Elgueta informó sobre una primera condena, contra Daniel Salinas Carrizo, obtenida a través de un procedimiento abreviado y ahora en el Tribunal Oral de Concepción.

“El tribunal, estimando que la prueba del ministro público satisfacía el tipo penal de robo con homicidio, dictó este veredicto condenatorio. Ya hace algunos meses estaba condenado también otro de los imputados, quien fue condenado en calidad de cómplice”, precisó el funcionario.

Por otra parte, la defensa de Salinas, el abogado Javier Ahumada, adelantó que recurrirán de nulidad; aseguró que la sentencia se sustenta en antecedentes falsos entregados por el primer condenado.

“No logramos entender cómo aquello sirvió de sustrato para condenar a mi representado como autor-ejecutor. Y tampoco quedó plasmado claramente en la sentencia cómo las acciones desplegadas efectivamente por mi representado pudieron constituir una forma de ejecución material. Entonces, tendremos que recurrir necesariamente”, adelantó.

Distrajo a la víctima para conducirla hasta la escena del crimen

En la acusación, la Fiscalía señaló que Salinas Carrizo distrajo a la víctima y que fue un segundo individuo quien golpeó con un fierro a Yon Ocampo, a quien además le cercenaron el dedo índice.

La pena dictada para el condenado venezolano fue de 15 años de cárcel, a pesar de que la fiscalía exigía 20 años. El juez Rogelio Inostroza explicó que incidieron en el fallo atenuantes en favor del acusado.

“Para determinar la pena, se tuvo en cuenta la concurrencia de dos atenuantes: de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos y de irreprochable conducta anterior. Con ello, entonces, se impuso una pena de 15 años y un día de presidio que será cumplida de manera efectiva”, explicó.

En la investigación habrían surgido antecedentes respecto de la relación del venezolano prófugo, el autor material del crimen, con el Tren de Aragua, reseñó BioBioChile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube