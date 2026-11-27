Funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Francisco (Polisur), en el estado Zulia, detuvieron a un docente de la Escuela Básica Nacional Gonzalo Rincón Gutiérrez, ubicada en la parroquia Domitila Flores, señalado de presuntamente acosar a través de la aplicación de mensajería WhatsApp a una adolescente de 15 años.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo de seguridad, el procedimiento fue ejecutado por efectivos del Servicio de Patrullaje Motorizado luego de que la madre de la joven acudiera ante las autoridades para formalizar la denuncia.

Una vez recibido el testimonio, la comisión policial activó de inmediato los protocolos legales de protección y actuación destinados a resguardar la integridad física y emocional de la menor de edad, logrando ubicar y aprehender al educador.

A la orden del Ministerio Público y llamado preventivo

Tras concretarse la detención del sospechoso, el expediente y las evidencias digitales vinculadas al caso fueron remitidos al Ministerio Público, instancia que se encargará de dirigir las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Al cierre del operativo, las autoridades de Polisur exhortaron a padres, madres, representantes y directivos de planteles educativos a mantenerse alerta ante cualquier señal de irregularidad o contacto inapropiado hacia niños y adolescentes a través de redes sociales y plataformas de mensajería.

Asimismo, reiteraron la importancia de acudir sin demora ante los organismos policiales y entes de protección del menor para formalizar las denuncias frente a este tipo de conductas.

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