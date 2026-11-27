Una niña de 10 años falleció trágicamente tras un accidente doméstico, dentro de su residencia, ubicada en el sector Butare del municipio Colina, estado Falcón.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, la pequeña quedó enredada de manera accidental con un tendedero.

Quedó enredada en un tendedero

​El fatal incidente se registró este jueves, 26 de noviembre, luego de que Rosalyn Berrocal quedara atrapara por la cuerda, dentro de la casa de su familia.

La infante era estudiante de la Escuela Pública Nacional Zomaira Ventura, institución educativa que emitió una nota de condolencias para acompañar a sus familiares en este difícil momento.

​De acuerdo con la versión preliminar del suceso, la niña saltaba sobre una cama dentro del inmueble y, en medio de su juego, perdió el equilibrio y cayó sobre un cordel utilizado para tender ropa en los días de lluvia.

Debido a su caída, quedó enredada con la cuerda alrededor del cuello y no pudo zafarse, por lo que murió.

Investigan circunstancias del accidente

​Funcionarios de la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones de rigor, con el objetivo de confirmar las circunstancias del hecho.

​De acuerdo con morón, accidentes domésticos similares se han registrado previamente en esa entidad falconiana. El 23 de agosto de 2020, una adolescente de 12 años perdió la vida tras enredarse con las cuerdas de una hamaca en el sector Las Margaritas, municipio Carirubana.

Dos años después, el 8 de mayo de 2022, una niña de 11 años falleció bajo circunstancias parecidas en el sector Santa Rosalía de esa misma jurisdicción.

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