Un hombre venezolano de 36 años de edad resultó detenido por su presunta responsabilidad en delitos de falsificación, fraude y ejercicio ilegal de la medicina.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de (PDI) de Chillán, en la región de Ñuble, Chile, informaron sobre la captura del acusado.

Lo buscaban por fraude al sistema de salud en Chile

La captura se realizó este martes, 24 de noviembre, tras labores de inteligencia e investigación desarrolladas por los funcionarios de la policía civil chilena.

El subprefecto Alexi González Saavedra, jefe de la Bridec Chillán, detalló que el ciudadano de nacionalidad venezolana es médico cirujano de profesión y mantenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de falsificación de licencias médicas o pensiones (reposos), fraude de subvenciones y ejercicio ilegal de la profesión, la medida fue emitida por el Juzgado de Garantía de Yungay.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado se encontraba prófugo de la justicia chilena desde el año 2024; desde entonces, evadió los requerimientos judiciales emitidos en la región de Ñuble.

Venezolano presenta orden de expulsión

Adicionalmente, las autoridades verificaron que también presenta una orden de expulsión administrativa dictada previamente por el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, situación que agrava su estatus legal en ese país, reseñó BioBioChile.

El sospechoso resultó detenido en la comuna costera de Papudo, en la región de Valparaíso y quedó bajo custodia de las autoridades.

Finalmente, la policía informó que el venezolano quedará a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, instancia judicial encargada de realizar la audiencia de control de detención y la formalización de cargos por los delitos que se atribuyen al acusado.

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