Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos contra una estación de policía en el municipio de Condoto, en el departamento del Chocó (oeste de Colombia), cobró este jueves 26 de noviembre la vida de un agente policial, confirmando el avance de una modalidad de ataque que genera cada vez más bajas entre los uniformados colombianos.

A través de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, calificó el hecho como un «ataque terrorista» y confirmó el fallecimiento del auxiliar de policía Juan Alcides Murillo Palomino.

"He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista", manifestó el mandatario colombiano, advirtiendo que su Gobierno no tolerará que los grupos armados sigan agrediendo a la Policía y al Ejército «ni sembrando terror entre los colombianos».

Escalada de ataques con drones y violencia en 2026

El suceso en Condoto se produce en una semana de alta tensión de orden público en Colombia —marcada por el atentado en Villavicencio que dejó 23 heridos, la toma de rehenes en un supermercado de Cartagena y otro ataque con drones en Cúcuta que causó tres lesionados y daños en más de 60 viviendas— y coincide con un reporte publicado este jueves por el semanario británico The Economist, que señala a 2026 como el año con mayor cantidad de incidentes violentos vinculados a grupos armados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC hace diez años.

La misma sede policial atacada este jueves ya había sido blanco de un bombardeo con drones el pasado 29 de octubre, dentro de una racha de tres días en la que las autoridades contabilizaron 11 atentados de este tipo únicamente en el departamento del Chocó.

El pasado 2 de noviembre, dos soldados perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos tras una emboscada con drones explosivos en el municipio chocoano de San José del Palmar.

En el Chocó, una de las regiones con mayores índices de pobreza del país, mantienen presencia activa la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas organizaciones criminales.

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