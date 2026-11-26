El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó a 14 integrantes de pandillas carcelarias de Georgia por operar una red de estafas telefónicas desde sus celdas mediante celulares ilegales.

Los internos amenazaban a ciudadanos con arrestos inmediatos por supuestamente faltar a una citación de jurado y exigían pagos bajo presión. La fiscalía informó el 24 de noviembre de 2026 que los imputados figuran en tres expedientes federales y estatales.

Los detalles de la imputación, los métodos de contrabando y las medidas federales fueron publicadas por Infobae, que cita al Departamento de Justicia, al Servicio de Inspección Postal (USPIS), a la FCC y a Gallup. El DOJ recordó que los cargos constituyen alegaciones preliminares y que rige la presunción de inocencia hasta una sentencia judicial.

Los reclusos se hacían pasar por policías o alguaciles federales con guiones manuscritos y enviaban documentos falsos con sellos del FBI, firmas apócrifas de jueces y órdenes de confidencialidad. En algunos casos, las víctimas permanecieron hasta más de seis horas en línea por temor a ir a prisión y perdieron más de USD 40.000.

¿Cómo operaba la red de estafas desde cárceles de Georgia?

Ingreso de celulares y contrabando: Otras 17 personas enfrentan cargos estatales en Georgia por introducir móviles y artículos ilícitos, mediante drones sobre muros penitenciarios (según el expediente 26-8230 en Nueva Jersey) y sobornos a funcionarios.

Otras 17 personas enfrentan cargos estatales en Georgia por introducir móviles y artículos ilícitos, mediante drones sobre muros penitenciarios (según el expediente 26-8230 en Nueva Jersey) y sobornos a funcionarios. Portales falsos y criptomonedas: El USPIS incautó los dominios clonados ejurorcourts.org, judicialservices.org y civilservicesdivision.org que imitaban a uscourts.gov, mientras los afectados enviaban fondos en cajeros de criptomonedas mediante códigos QR.

El USPIS incautó los dominios clonados ejurorcourts.org, judicialservices.org y civilservicesdivision.org que imitaban a uscourts.gov, mientras los afectados enviaban fondos en cajeros de criptomonedas mediante códigos QR. Respuesta federal y bloqueo: La FCC autorizó el 19 de noviembre el uso de tecnología de interferencia contra señales celulares en prisiones, dentro de una ofensiva derivada de la orden ejecutiva 14390 que suma más de 400 causas y 800 acusados a nivel nacional.

Las autoridades instan a los ciudadanos a colgar ante llamadas que exijan pagos urgentes por supuestas órdenes judiciales y a verificar cualquier citación solo por canales oficiales.

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