Un siniestro vial en la carretera Troncal 5 del estado Barinas dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y dos lesionadas este miércoles, luego de que una camioneta Terios y un camión 750 colisionaran de frente.

Medios locales reportaron que todos los ocupantes que perdieron la vida se desplazaban en el vehículo rústico y tenían residencia en la comunidad de El Corozo.

Las autoridades del lugar confirmaron que se trataba de María Alejandra García Ramírez, de 45 años; su hijo Edixson Pacomio Jaimes García, de 19; Yanny del Valle Castillo, de 50; y Mangly Samar Pérez Arias, de 23 años.

Traslado de los sobrevivientes y labores viales

Por otra parte, los dos ciudadanos que sobrevivieron al impacto fueron ingresados al Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas para recibir atención especializada.

Uno de ellos responde al nombre de Leonardo Maldonado, de 42 años, mientras que el otro afectado corresponde a un acompañante de la camioneta de quien hasta ahora se desconoce su identidad.

Según los primeros indicios recabados en la escena del accidente, la invasión del canal contrario por parte de uno de los conductores habría desencadenado la colisión frontal en esa arteria vial.

Efectivos de seguridad ciudadana y prevención acudieron al tramo carretero para realizar el levantamiento del suceso, asistir al traslado de los afectados y normalizar la circulación de vehículos en la zona.

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